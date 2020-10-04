У жовтні-листопаді на Тернопільщині може суттєво ускладнитися епідемічна ситуація.

За прогнозами обласного лабораторного центру, у нашому регіоні будуть активними чотири штами грипу. Окрім цього, можливе підвищення рівня захворюваності на коронавірус.

Людина може одночасно інфікуватися грипом і коронавірусом, – кажуть епідеміологи. Перенести міксовані форми організму складно. Відтак жителям краю рекомендують щеплюватися від грипу.

«Лабораторний центр є установою, що може прогнозувати захворювання. В нашій установі працюють лікарі-епідеміологи. І саме ми займаємося епіднаглядом. За нашими прогнозами, далі відбуватиметься погіршення епідситуації саме вкінці жовтня і листопада. Кожного року спостерігається в цей період підвищення захворюваності на грип, ГРВІ, і вони будуть поєднуватися до захворюваності на коронавірус. Тому ми наголошуємо, як тільки з’являться в аптеках вакцини обов’язково треба щепитися. Оскільки до нас йде чотири штами вірусу: два типу А, два типу В. коли вони будуть поєднуватися з коронавірусом, то людям буде нелегко перенести цей сезон», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, минулої доби в області підтвердили 171 випадок зараження COVID-19. А загальна кількість інфікованих у регіоні перевищила чотирнадцять тисяч.

Софія Романська