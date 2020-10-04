Із Підволочиської райлікарні втік пацієнт із COVID-19. Медики повідомили про це правоохоронців. Вони розшукали чоловіка і викликали швидку, яка доставила його назад у медзаклад. Інцидент стався 30 вересня.

Про це повідомив виданню Терміново генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Михайло Джус.

– Правоохоронці викликали до цього чоловіка бригаду швидкої допомоги, яка відвезла його у райлікарню, з якої він утік, – каже він.

Інших подробиць, пов’язаних із втечею інфікованого, Джус не пригадав. Каже, у області щодня стається чимало різних випадків, на які виїжджає швидка, і всі запам’ятати неможливо.

Як виявилось, втечі хворих із COVID – в області непоодинокі. Для керівника Центру екстреної меддопомоги це вже навіть перестало бути чимось надзвичайним.

– Чому нестандартний випадок? – запитує Михайло Джус. – Таке буває. Буває ловлять втікачів, потім вони знову тікають, і інфіковані тікають. Скільки саме таких випадків сталося – такої статистики ми не ведемо. Але вони були.

Як з’ясувало Терміново у головного лікаря Підволочиської райлікарні Петра Маховського, зараз пацієнт-втікач перебуває на лікуванні у інфекційному відділенні цього закладу. Про стан чоловіка та потенційні причини його втечі головний лікар розповісти нічого не зміг.

– В нас дуже багато хворих, все про кожного неможливо знати, – говорить Маховський. – Я не знаю цієї всієї історії детально. Цей пацієнт поступив до нас, пролікувався два дні і зник. Ми звернулися в поліцію. Вона його знайшла і привезла назад.

Петро Маховський зазначає, що у медзаклади потрапляють різні люди і ніхто не знає, чого від них чекати. До того ж лікарня – це не заклад закритого типу, наголошує медик.

– Кожна людина, яка сюди поступає, розуміє, чому вона тут. Ніхто її тримати не буде. Тут нема охорони, яка стежить за тим, якщо хтось хворий кудись пішов, – каже головний лікар райлікарні. – У даному випадку ми звернулися в поліцію, оскільки у пацієнта коронавірус, а він втік і міг контактувати з широким колом людей, був ризик інфікувати інших. Хоча таких зараз багато ходить, бо процес вже безконтрольний… Ви бачите скільки хворих.

Загалом у Підволочиській райлікарні складна ситуація із хворими із COVID-10, додає Петро Маховський.

– Інфекційне відділення на 90 % заповнене, місць практично немає, вже залучаємо інші відділи, – зазначає він.

Нагадаємо, що у квітні цього року з обсервації у тернопільській міській лікарні № 3 втік чоловік за день до виписки. Як повідомляли тоді у поліції, на нього склали адмінпротокол за ст. 44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Проте суд справу закрив через відсутність доказів.

Також відомі і інші випадки втечі пацієнтів з медзакладів. Приміром, в грудні минулого року з тернопільської лікарні втік водій, причетний до ДТП поблизу Великого Глибочка, де одна людина загинула, а семеро з травмами потрапили до лікарні. Чоловік перетнув польський кордон, він оголошений у міжнародний розшук.

Євгенія Цебрій, Терміново