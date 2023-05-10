10 травня буде тимчасово припинено газопостачання будинків у центральній частині міста.

Як повідомляє ПрАТ «Тернопільміськгаз», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску, що на вул. Оболоня, 10 травня з 10:00 до 18:00 год, буде тимчасово припинено газопостачання будинків у центральній частині міста (від вул. Руська до вул. Білогірська, від вул. Гайова до вул. Торговиця).

Адміністрація КП «Тернопільміськгаз» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.