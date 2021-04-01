В одній зі тернопільських шкіл четвертокласник цькував ровесника. Відтак малолітній порушник разом із матір’ю постали перед судом.

На судовому засіданні батько потерпілого розповів, що високий на зріст і значно сильніший однокласник уже 4 роки знущається з його сина, повідомляє Номер один. Скажімо, здоровань міг на перерві кинути малому в спину в’їдливе чи лайливе слівце; перекривляв його, коли той відповідав біля дошки; розпускав плітки й говорив образливі речі про тендітного однокласника.

Більше того, демонструючи власну перевагу, міг навіть схопити ззаду за шию і щосили вдарити головою об дошку чи парту. Причому робив це неодноразово на очах однокласників! Але жоден із них не вступився за ровесника. Тим часом унаслідок побиття у хлопчини почалися головні болі, він замкнувся у собі, почав погано вчитися. Помітивши зміни у поведінці сина, батько намагався поговорити з ним, а потім пішов до класної керівнички. І хоча подібних звернень було чимало, горе-вчителька жодним чином не реагувала на скарги та прохання батька.

Так тривало, поки у середині січня ц. р. чоловік не звернувся до поліції із заявою. Під час розмови з однокласниками діти підтвердили слова потерпілого про вчинений щодо нього булінг, тобто дії психологічного та фізичного характеру, що підпадають під ч.3 ст. 173-4 Кодексу про адміністративні правопорушення. Оскільки юному хулігану ще далеко до 16 років, відповідати за його вчинки довелось матері, держчиновниці однієї з місцевих структур.

На судовому засіданні Тернопільського міськрайонного суду жінка спробувала виправдати свого сина: мовляв, у протоколі про адміністративне правопорушення лише узагальнено зазначено, без конкретизації того, що вчинив її син, зокрема, про булінг згадується лише в одному епізоді. Тим часом у документі зазначається, що цькування відбувається систематично. Та почувши розповідь скривдженого, жінка визнала неправомірну поведінку сина, пообіцяла серйозно з ним поговорити та просила не накладати штраф, а обмежитись усним зауваженням.

Батько потерпілого хлопця погодився з цим. Зваживши на думку батьків та враховуючи малозначність вчиненого правопорушення, міськрайонний суд обмежився усним зауваженням.

На жаль, у даній ситуації ніхто не згадав про роль вчительки, котра все знала, але роками (зі слів батька) намагалася не помічати, як сильніший хлопчина цькує її слабшого учня. То чи не час цій горе-педагогу і самій змінити професію?

Варто нагадати, що з початку 2021 року до Єдиного державного реєстру судових рішень судами першої інстанції Тернопільщини вже внесено 10 постанов, винесених саме за результатом розгляду адміністративних протоколів про цькування та травлю неповнолітніми. Багато це чи ні? Достатньо, адже за кожним із цих випадків стоїть щонайменше двадцять підлітків – 10 жертв і 10 їхніх кривдників.

Одним із найгірших серед них стало переслідування й булінг, влаштований дев’ятикласницею Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (Лановецький район) із вересня по грудень минулого року. Відповідно до матеріалів адміністративної справи, чотири місяці поспіль нагла і зверхня дівка цькувала та морально знущалася зі своєї ровесниці. Учениця систематично ображала однокласницю нецензурними словами та насміхалася з неї. Інші учні голосно реготали, тим самим підтримуючи гостру на язик юнку.

Не відомо, до чого це могло би призвести, та ввечері напередодні нового року розв’язну 9-класницю поліцейські затримали біля центральної ялинки у стані легкого алкогольного сп’яніння. Таким чином дівчина створювала собі настрій. Відтак на матір хамовитої тінейджерки було складено два адміністративні матеріали: за булінг (ч.3 ст.173-4 КУпАП) та за невиконання батьками обов’язків із виховання дітей (ч.1 ст.184 КУпАП).

У судовому засіданні Лановецького районного суду мати школярки свою провину визнала та повідомила, що провела вдома бесіду з обома своїми дітьми й надалі пообіцяла належним чином виконувати батьківські обов’язки.

За результатом розгляду матеріалів про вчинені адміністративні правопорушення жінку було оштрафовано на 850 грн. Ось так батьки розплачуються за неналежне виховання дітей.