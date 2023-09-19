Будуть судити тернополянина, котрий за 6500 доларів допоміг ухилянту втекти з країни

Судитимуть тернополянина, що організував незаконне переправлення через кордон військовозобов’язаного за 6 500 тис доларів США.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, що організував незаконне переправлення чоловіка призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, підприємець отримав 6500 доларів США за внесення до інформаційної системи «Шлях» даних про військовозобов’язаного водія, що здійснює міжнародні перевезення вантажів. Чоловік, який бажав у такий спосіб перетнути кордон, насправді жодними перевезеннями не займався.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СВ Тернопільського РУП та СУ ГУНП в Тернопільській області.