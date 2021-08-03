“Богохульство і святотацтво”: очільники УГЦК та ПЦУ на Тернопільщині звернулися до організаторів фестивалю “Файне місто”

Християнська громада Тернопільщини висловлює глибоке занепокоєння щодо деяких ініціатив та акцій, які відбулися на цьогорічному фестивалі “Файне Місто”.

Про це йдеться у відкритому листі організаторам фестивалю, який підписали архиєпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ кир Василій Семенюк, архиєпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор та єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ кир Теодор Мартинюк.

“Слава Ісусу Христу! У ці дні, з 28 липня по 1 серпня в нашому місті відбувся музичний фестиваль «Файне Місто», один з наймасштабніший фестивалів Західної України, який зібрав велике число людей, а особливо молоді.

Цей фестиваль покликаний творити культуру зустрічі, щоб молодь мала доступ до якісної української музики, а талановиті артисти мали простір для ділення своїми талантами. Фестивальний феномен є позитивний сам у собі, і мав би становити можливість плекати культуру та загальнолюдські цінності.

Ми як релігійна християнська громада Тернопільщини висловлюємо глибоке занепокоєння, щодо деяких ініціатив та акцій, які відбулися на цьогорічному фестивалі «Файне Місто», вони відкрито, публічно та цинічно ображають релігійні почуття християн та кожного українця зокрема. Відбулися такі речі, які є богохульними та святотацькими, рівно ж як і виявляють насмішку з релігійних переконань та духовно-моральних цінностей мільйонів громадян нашої держави.

Зокрема, мова йде про насмішки з релігійних обрядів, паплюження символів християн та їхнього нецільового використання. Ми глибоко стурбовані присутністю та участю в цьому фестивалі деяких музичних гуртів та осіб, які в часі своїх виступів використовували церковно-релігійну атрибутику, а зміст їхніх пісень та їхні дії мали агресивний характер. На жаль, відбулася відверта пропаганда сатанинських обрядів. Вважаємо, що організатори такого заходу мали би ставитися відповідальніше до формування програми фестивалю.

Фестиваль «Файне Місто» декларує себе як простір для вияву свободи, та фестиваль вільних людей. Ми, українці, маючи обов’язок дбати про плекання цінностей нашого народу, виховувати своїх дітей як справжніх патріотів та чесних громадян, повинні пам’ятати, що бути вільним – означає бути відповідальним, а свобода – це перш за все, можливість робити добро.

Події, які відбулись на фестивалі «Файне Місто» виразно засвідчують, що організатори свідомо допустили пропаганду безбожницької, атеїстичної ідеології. Дуже сумно, що в той час, коли наші воїни з молитвою на вустах захищають цілісність нашої України, в Тернополі відбулось таке блюзнірство.

Ми, представники різних християнських конфесій, не можемо мовчати на те, що є моральним злом і перечить загальнолюдським правам та свободам.

Закликаємо Вас, дати собі звіт за скоєну моральну кривду нанесену людським душам, та за наслідки дій, котрі є руйнівними та небезпечними”, – ідеться у листі ієрархів УГКЦ та ПЦУ на Тернопільщині.

Читайте на цю тему:

Черговий скандал довкола “Файного міста”: тернополян обурив виступ антихристиянського гурту. ФОТО

Сьогодні стартує фестиваль “Файне місто”: чим завершився скандал із російськими гуртами?

У СБУ прокоментували скандал з росіянами на “Файному місті”

Скандал довкола “Файного міста”: міськрада звернулася в СБУ і поліцію

Назріває скандал: на відомому фестивалі в Тернополі виступатимуть російські гурти