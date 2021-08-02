Цьогорічний фестиваль “Файне місто” обговорювали, перевіряли, коментували. Але вчорашній виступ польського гурту “Batushka” на Dark Stage фестивалю, викликав бурю критики серед користувачів соціальних мереж.

Зокрема, багатьох тернополян обурило вбрання та наявність на сцені християнських ікон, пише 0352.ua. На сторінці фестивалю у мережі Facebook організатори опублікували фото із виступу гурту. На кадрах видно, що учасники гурту “Batushka” виконують свої пісні у образі “священників”, стоячи поміж ікон та церковної атрибутики. Дехто із коментаторів підтримав учасників гурту, пояснюючи це творчим перформансом, а не антирелігійним дійством. Але більшість користувачів соціальних мереж називають такі дії богохульством та неповагою до їх віри.

На своїй сторінці у мережі Facebook заступник Голови Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ, священник-блогер Роман Демиш зазначив, що виступ гурту є порушенням прав почуттів вірних християн.

Свою позицію щодо того, що відбувалось на сцені фестивалю висловив і міський голова Сергій Надал. Він взагалі пригрозив заборонити фестиваль, якщо на ньому будуть виступати російські гурти та будуть представлені виступи, які будуть ображати почуття віруючих людей.

“Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі! І хоч Тернопільська міська рада не є організатором фестивалю «Файне місто», буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів. Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль «Файне місто» без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії , або не проводитимуть його взагалі. Вимагаю від організаторів негайно пояснити ситуацію і вибачитися перед тернополянами за антихристиянські дії. Наше місто Тернопіль славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями. Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією”, – зазначив Сергій Надал.

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