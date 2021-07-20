Днями націоналістична організація міста звернула увагу громадськості на факт приїзду на музичний фестиваль «Файне місто» декількох російських гуртів.

У зв’язку з цією ситуацією, Тернопільська міська рада офіційно повідомляє, що не є співорганізатором зазначеного заходу. Окрім того, сам фестиваль відбувається на території, що належить державному підприємству, та розташована за 7 км від обласного центру.

Реагуючи на позицію націоналістичної організації, міська рада направила лист-звернення до організаторів фестивалю щодо неможливості участі гуртів з Росії та надіслала відповідний лист до Служби безпеки України та Національної поліції України в Тернопільській області, у якому просить здійснити належну перевірку запрошених гуртів на предмет легітимності їх в’їзду та перебування в Україні.

Додамо, що за роки проведення фестиваль «Файне місто» став територією єднання України, музичною подією року в Україні. На захід приїжджають тисячі туристів з різних областей.

Місто Тернопіль завжди стояло на захисті українських інтересів, української мови та української культури і надалі продовжуватиме захищати проукраїнські цінності. І музичний фестиваль «Файне місто», який за роки проведення став символом Тернополя, і цього року має підтвердити відданість національним принципам.

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