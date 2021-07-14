На одному з найпопулярніших фестивалів західної України “Файне місто”, який має відбутись 28 липня – 1 серпня, виник скандал через участь російського гурту.

Йдеться про рок-гурт “Wildways”, – повідомляє Еспресо. Захід.

Нещодавно музиканти вже виступали в Україні, а саме – в Києві, на іншому музичному фестивалі Atlas Weekend. Обурення публіки під час виступу в столиці викликав вигук одного з лідерів “Wildways”: “Боже, царя храні!”. Після цього глядачі почали співати нецензурну пісню про президента Росії Путіна.

У мережі вже відреагували на цю подію – обурюються через те, що цей гурт знову буде виступати в Україні, на фестивалі у Тернополі. До слова, це не єдиний російський гурт, запрошений на “Файне місто”. Тут також очікують на виступи гуртів “Louna”, “Anacondaz” і “Порнофільми”.

На сторінці фестивалю у соцмережі у коментарях також запитують, чому будуть присутні гурти з Росії.

Журналісти Еспресо.Захід звернулись за коментарем до організаторів фестивалю і зараз очікують на відповідь.

“Файне місто” — український музичний фестиваль просто неба, що проходить щорічно в Тернополі від 2013 року. Назва походить від назви пісні Братів Гадюкіних “Файне місто Тернопіль”. Фестиваль позиціонує себе, як майданчик для єднання України та популяризації української культури. Участь беруть триб’ютори всесвітньо відомих рок-гуртів.