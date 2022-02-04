Солодкі подарунки передали благодійники з Чикаго юним тернополянам. Також пакунки доповнили одягом, взуттям та гігієнічними засобами.

Благодійники з Чикаго вкотре передають гуманітарну допомогу дітям у Тернополі. Як зазначила координаторка Наталія Касіян, пакунки розприділяють у Тернопільському благодійному фонді “Карітас” та вручають малечі із потребуючих і малозабезпечених родин.

“Вже вкотре отримуємо допомогу від наших друзів із Чикаго. Коробки наповнені одягом, взуттям, солодощами та любов’ю кожного, хто дбає про те, аби тут на Україні потребуючі люди отримали підтримку та відчули турботу. Дякуємо за багаторічну співпрацю та за щирі і чуйні серця. Нехай Ваша доброта і щедрість повернуться до Вас сторицею”.

Додамо, благодійний фонд “Карітас” опікується дітьми із кризових, малозабезпечених родин, а також малечею, які не мають батьків. Долучитися до цієї ініціативи може кожен, підтримавши діяльність благодійників.