У липні зросла соціальна допомога по безробіттю. Підвищення виплат передбачене збільшенням прожиткового мінімуму.

Максимальна допомога по безробіттю відтепер становить 8788 гривень, мінімальна – 1000 гривень.

«Для працездатних осіб віднині прожитковий мінімум становить 2197 гривень. Відповідно, зросли й соціальні виплати, серед яких – допомога по безробіттю.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Отже, з 1 липня максимальна допомога по безробіттю становить 8788 гривень на місяць. При цьому розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишається незмінним: для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу та заробітної плати, він становить 1000 грн., до карантину – 650 грн. На таку допомогу можуть розраховувати безробітні, починаючи з 12 березня, упродовж усього карантину та 30 днів після його офіційного завершення», – пояснює директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

На Тернопільщині кількість офіційних безробітних сягнула тринадцяти тисяч. Значно побільшало незайнятого населення у період карантину.

Софія Романська