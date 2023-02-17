Без батька залишилися дві донечки: на передовій загинув Володимир Бучинський з Тернопільщини

Сумна звістка знову прийшла на Тернопільщину з передової.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув житель Копичинецької громади 41-річний Бучинський Володимир Франкович.

Із перших днів Володимир, як доброволець, став на захист рідної землі. Вдома у чоловіка залишились батьки, дружина та дві донечки.

“Уся громада висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям Володимира та низько схиляємо голови перед його мужністю та відвагою.

Вічна і світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні громади.