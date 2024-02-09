На Тернопільщині встановили постамент “Мустанг”. Його жителям Копичинецької громади передало місто-партнер Бозмен.

Про це Суспільному розповів американський волонтер Майкл Бем.

За його словами, залізного коня створив скульптор з Монтани Джим Долан.

“Цей кінь зроблений зі звареної сталі. Вона виготовлена з промислового виробництва. Це не зовсім нові речі, бо це матеріал, який Джим збирав протягом багатьох років і створив коня. Це суміш між сільськогосподарською історією та промисловою історією Монтани”, — каже волонтер Майкл Бем.

Голова Копичинецької громади Богдан Келічавий каже, свою співпрацю із американським містом Бозмен розпочали із початком повномасштабного вторгнення російських військ.

“Вони підтримують нас, хочуть завдяки мистецтву передати цю підтримку, а також підкреслити таку волелюбність українського народу. Мустанг — це дикий кінь. В Америці він є символом незламності і свободи”.

Богдан Келічавий говорить, у соціальних мережах серед жителів громади провели голосування, де розмістити скульптуру.

“Маємо три варіанти. Перший варіант — залишити на тому місці, де він стоїть. Другий варіант — зелена зона поряд з будинком культури. Третій варіант — заповнивши опитування, люди можуть запропонувати своє місце”.