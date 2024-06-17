Меморіальну дошку видатному українському режисеру, актору та громадському діячеві Оресту Савці відкрили у Копичинцях. Саме цьому місту він присвятив більшість свого життя.

– Пан Орест залишив по собі яскравий слід у театральному мистецтві Тернопільщини та світлу пам’ять про Людину, яка жила, щоб творити, мислити, запалювати своєю енергією та ініціативою інших, – зазначила під час урочистостей Світлана Байталюк, директор департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА. – Він був і залишається прикладом служіння українській культурі, якій присвятив усе своє життя.

Як повідомили у департаменті культури та туризму, Орест Савка був незмінним режисером Копичинецького народного драмтеатру імені Богдана Лепкого та засновником музею театрального мистецтва Тернопільщини. А ще в його творчій біографії знаковими віхами вписані акторська праця в Тернопільському драмтеатрі, керівництво управлінням культури ОДА в 1997-1999 роках, робота у музеї політичних в’язнів і репресованих у Тернополі, організація всеукраїнських фестивалів козацької пісні «Байда», заснування Тернопільського народного драматичного театру-студії «Сузір’я».

Фото зі сторінки департаменту культури та туризму ТОВА у фейсбуці