Блукав вулицями, бо не хотів повертатися додому: на Тернопільщині розшукали зниклого підлітка

Із заявою про зникнення 12-річного сина до поліцейських увечері, 22 січня, звернулася мешканка села Оришківці. Жінка розповіла, що хлопчик не повернувся додому зі школи.

Особовий склад поліції району було негайно орієнтовано на розшук зниклого: правоохоронці перевіряли місця, де міг перебувати чи поїхати неповнолітній.

Працівники кримінальної поліції розшукали хлопця в місті Копичинці. Той блукав вулицями, бо через непоодинокі конфлікти з батьками не хотів повертатися додому. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

Правоохоронці провели із неповнолітнім втікачем профілактичну бесіду та повернули його додому. Застерегли поліцейські і батьків хлопчика щодо недопущення в майбутньому подібних випадків.