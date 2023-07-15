Реорганізація закладів освіти триває у Тернополі. У червні на сесії прийняли рішення об’єднати в один заклад Тернопільську українську гімназію імені Івана Франка і Тернопільський технічний ліцей.

Реорганізація передбачає обрання керівника закладу. Відповідно, було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади. 13 липня в управлінні освіти і науки переможцем конкурсу на посаду директора Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка визнали Миколу Федоруца – заступника директора з виховної роботи школи №4. Цього ж дня частина батьків, діти яких навчаються в Українській гімназії, пікетували міську раду. Днем раніше, 12 липня, відбулася зустріч представників батьківського комітету гімназії і директора із начальницею управління освіти і науки Ольгою Похиляк та заступником міського голови Володимиром Дідичем. Серед іншого на ній йшлося про перенесення дати завершального етапу конкурсу на заміщення вакантної посади на серпень. 13 липня під час пікету у міську раду передали звернення батьківського комітету. У ньому вказано, що злиття двох закладів зараз є недоцільним і таким, що ставить під загрозу навчальний процес та здоров’я дітей. Тому батьки просять відтермінувати рішення про реорганізацію цих двох закладів до 1 вересня 2024 року.

Зважаючи на ці події, 14 липня у міській раді відбулася прес-конференція Ольги Похиляк та двох батьків, діти яких навчаються у вказаних закладах. Ольга Похиляк зазначила, що процедура реорганізації відбувається відповідно до вимог нового закону «Про освіту». Необхідність об’єднання виникла тому, що обидва заклади такі як вони є зараз не зможуть діяти в майбутньому. У гімназії навчатимуться тільки до 9 класу, а ліцей взагалі можуть ліквідувати через малу кількість учнів та недостатність профілів навчання. Тому вирішили об’єднати ці два заклади, щоб їх зберегти та надалі розвивати.

– Це не було спонтанне рішення, – каже Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Впродовж двох років, почергово ми зустрічалися з керівниками різних закладів і обговорювали необхідність реорганізації. Кожен заклад в Тернополі приблизно знає ким він буде: чи ліцеєм чи гімназією. Ліцеїв багато не буде, всього 6-8. Працювала робоча група куди запрошували керівників обох закладів, діє експертна рада при ТМР з питань освіти, і на раді одноголосно прийняли рішення про об’єднання. Заклад має розвиватися. Переконана, що так і буде. Відповідно до закону при реорганізації проводять конкурс. Він був оголошений на сайті міськради, всі про це знали, були попереджені керівники обох закладів: і директори, і заступники. Нам хотілося, щоб було якнайбільше кандидатів, щоб комісія могла вибрати кращого з кращих. Нажаль, керівники Української гімназії і Технічного ліцею не подали свої кандидатури. Було два кандидати і 13 липня конкурс відбувся. Відмінити його ми не могли, тому що кандидати могли подати на нас до суду. Кандидати відповідали усім вимогам, з відповідним стажем, досвідом роботи. Переможець визнаний конкурсною комісією, в нього достатній педагогічний стаж, пройшов шлях від керівника гуртка, педагога-організатора, вчителя до заступника директора з виховної роботи у школі №4, кандидат наук, автор посібників, монографій, працює в ліцейних класах, створив МАН на базі 4 школи, займається Єдиною школою, викладає на курсах підвищення кваліфікації. Під час конкурсу відбулася зустріч кандидатів з педагогічними колективами. Хочу заспокоїти педагогічний, батьківський, учнівський колективи: створена одна юридична особа, але діти будуть навчатися в своїх будівлях – на Коперніка і на Купчинського. Діти не будуть їздити на уроки з одного корпусу в інший, а й надалі навчатимуться у своїх приміщеннях. Також не буде об’єднання вже сформованих класів. Всі навчатимуться у тих колективах, які є. Щодо роботи педагогів, то при наявності вакантних місць викладачі із Технічного ліцею зможуть навчати дітей в Українській гімназії.

Інформацію про реорганізацію закладу у Технічному ліцеї батьки сприйняли з розумінням.

– Ми розуміємо, що відповідно до законодавства необхідне реформування освіти, – каже Віктор Хомишин, батько ліцеїста. – Не зовсім зрозуміла нам позиція гімназії, яка вважає, що об’єднання закладів не піде на користь. Окремі висловлювання, в тому числі і в соцмережах, принижують ліцей, тому батьківський комітет змушений був на це зреагувати. 13 липня у нас відбулися збори батьків, на яких ми виробили стратегію відповідно до тих дій, які анонсувала гімназія.

Від Української гімназії на прес-конференції був присутній батько, який не пояснив позицію батьків, які виступають проти злиття двох закладів. А сам він підтримує створення такого закладу і переконаний, що це піде тільки на користь двом його дітям, які навчаються в гімназії.

Чи призупинять процес реорганізації вказаних закладів до вересня 2024 року мають вирішити депутати. Адже саме вони приймали рішення про їхню реорганізацію. Це питання планують розглянути на сесії, яка має відбутися наприкінці липня.