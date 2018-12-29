Аби не їхати лікуватись за десятки кілометрів, жителі двох районів Тернопільщини хочуть створити спільний госпітальний округ

Так, на Тернопільщині облдержадміністрація затвердила 4 госпітальних округи. Згідно з документами Бучацький район увійшов до Чортківського округу, а Монастириський до Бережанського. Натомість місцеві жителі й влада цих двох районів вважають, що така приналежність є географічно та демографічно невиправданою.

У середу, 26 грудня, питання створення спільного округу винесли на розгляд об’єднаного засідання сесії Бучацької та Монастириської районних рад. Відтак, у результаті обговорення депутати двох районів проголосували за утворення одного спільного госпітального округу та відправили документи на розгляд у Тернопільську ОДА. На сесію запросили й народного депутата України Миколу Люшняка.

Як розповів голова Бучацької райради Віталій Фреяк, Бучацький та Монастириський райони готові добровільно створити госпітальний округ, який буде задовольняти місцевих жителів медичними послугами з максимально можливим комфортом.

– Мешканці деяких районів виявляють супротив щодо утворення округів, однак ми вирішили добровільно об’єднатись та створити спільний округ. Нас не треба до цього змушувати. Ми хочемо, аби наші громадяни не їхали за медичними послугами майже 100 кілометрів, тому й прагнемо об’єднатись в одне. У документах, які Тернопільська обласна державна адміністрація подала Кабінету Міністрів України, зовсім не враховано географічне положення населених пунктів. Так «розкидати» села, об’єднуючи їх в один госпітальний округ, я вважаю недоцільним. Не варто нав’язувати людям реформи, – поділився Віталій Фреяк та додав: – Щодо бучацької лікарні, то ми регулярно виділяємо кошти на закупівлю обладнання. Цьогоріч, наприклад, направили гроші на ремонт фасаду та перекриття будівлі. Зрозуміло, що цього недостатньо, адже будь-яка районна лікарня не є такою потужною у порівнянні з обласними медзакладами. Ми не погоджуємось зі створеними округами та будемо всіма силами намагатись створити свій, спільний для Монастириського та Бучацького районів, і хочемо, щоб нас почули.

На думку народного депутата України Миколи Люшняка, прислухатись до бажання людей у цій ситуації вкрай важливо, адже від цього рішення залежить своєчасність надання медичних послуг для населення.

– Надання якісних медпослуг залишається пріоритетним завданням у період впровадження медичної реформи. Важливо, аби люди отримували послуги вчасно та в максимально комфортних умовах. Варто враховувати думку громадян, які хочуть об’єднатись у спільний госпітальний округ. Люди не повинні долати декілька десятків кілометрів, аби отримати меддопомогу. Згідно нової медичної реформи пацієнт має право вибору. Тож варто прислухатись і до бажання жителів Монастриського та Бучацього районів і дати їм можливість об’єднатись,– наголосив Микола Люшняк.