У семи дорожньо-транспортних пригодах до медзакладів Тернополя та області з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості звернулося дванадцять людей.

Дві аварії зареєстрували поліціянти у п’ятницю, 7 липня. Повідомлення про те, що на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Колодне, водій автомобіля «Mitsubishi Outlander» допустив зіткнення з «Citroen-Berlingo», надійшло на лінію “102” близько 9:40. У результаті удару до лікарні потрапили обоє кермувальників та пасажир з Mitsubishi. Причини автопригоди встановлюються.

Того ж вечора не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, а після цього в лісосмугу водій автомобіля «BMW X1». Бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні кермувальника та 18-річного пасажира.

Восьмого липня в Почаєві 69-річний чоловік, керуючи автомобілем “ВАЗ 2106”, під час розвороту не врахував дорожньої ситуації та зіткнувся з мотоциклом “Jominar”. Мотоцикліста 2001 року народження та його 16-річного пасажира з переломами та іншими ушкодженнями госпіталізували.

Чотири автопригоди трапилися і минулої неділі. О 16:00 неподалік с. Васьківці водій автомобіля “Ford Fiesta”, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на пішоходів 1985 та 1972 років народження. Потерпілі стояли на узбіччі із велосипедами. Їх доправили до лікарні. За попередніми даними, кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор показав у крові чоловіка 1,92 проміле алкоголю. Його затримали відповідно до статті 208 КПК.

У Тернополі на вулиці Стуса близько 20:30 водій “Hyundai Sonata” на нерегульованому пішохідному переході збив тернополянку 1957 року народження. Жінка звернулася за меддопомогою.

Із забоями та іншими тілесними ушкодженнями звернувся до лікарні й водій мотоцикла “Иж Планета 3”. При виїзді поліціянтів стало відомо, що кермувальник “Toyota Camry”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, створив аварійну ситуацію в результаті якої мотоцикліст втратив керування та перекинувся.

В смт. Скала-Подільська о 22:45 місцевий житель, керуючи «Daewoo Espero», збив перехожого. Потерпілий з ознаками алкогольного сп’яніння раптово вийшов на проїжджу частину дороги та водій не встиг вчасно загальмувати. Пішохода госпіталізували.

У всіх учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.