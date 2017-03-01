У Тернополі знайшли нові підземелля

01/03/2017 Розмір тексту:

Наявність підземних ходів у центральній частині міста підтвердили фахівці з Києва. Упродовж 27 та 28 лютого вони вибірково обстежили декілька вулиць, а також підземелля Катедри і Тернопільського замку за допомогою спеціальних пристроїв. Зокрема, наявність пустот під товщею поверхні досліджували за допомогою швейцарського георадару. Таким чином вони підтвердили припущення про підземні тунелі в районі Катедри, Листопадової, замку, вулиці Старий ринок і виявили пустоти біля будівлі прокуратури та ще один рівень під замком.

– Разом зі спеціалістами «System Solutions» ми провели георадарні роботи в Тернополі та оглянули декілька ключових точок, – розповів Андрій Кір, голова громадської організації «City Projekt». – 27 лютого почали від площі біля центрального універмагу. Там я для себе нічого цікавого не знайшов, більше була робота з комунальними службами і водоканалом. Потім перемістилися до Катедри, оглянули площу біля неї, біля прокуратури, вулицю Листопадову, частину Майдану волі та частину вулиці Замкової. Існували припущення, які тепер підтвердилися, що саме в цих місцях є підземні ходи. Ще у 2000 році професор ТНПУ Йосип Свинко проводив дослідження центральної частини міста за допомогою ментальної біолокації. Його теорія на тих ділянках, якими ми 27 лютого пройшлися, повністю підтвердилася, тому честь і хвала професору. Від Катедри є хід спрямований до Листопадової, інший спрямований у бік замку, ще один прохід направлений до корпусу медуніверситету через Майдан волі і біля магазину «Молоко» також був виявлений хід. Знайшли ще декілька ходів, про які ми здогадувалися і пару ходів, про які не здогадувалися. Після того спустилися у підземелля Катедри, де провели сканування і виявили одну аномалію: пустоти, які йдуть паралельно стіні у підземеллі храму. Можливо, там є хід спрямований під фундамент і виходить назовні до Листопадової. Спустилися також у підземелля замку, і під ним виявили ще одне склепіння. Також справа від Катедри є люк, хід якого спрямований до прокуратури. Там є підземний перехід, який має ще одне відгалуження, про яке ми раніше не здогадувалися. На цьому місці колись діяла підземна церква монастиря Згромадження сестер Святого Йосипа. 28 лютого під час обстежень знайшли мінімум 2 тунелі під Старим Ринком, та безліч аномалій під товщею грунту, які можуть бути, як залишками старих споруд, так і раніше ліквідованими просіданнями грунту. Один з проходів потенційно веде до Надставної церкви. Якщо у подальшому буде сприяння міської ради та інших структур, то ми візьмемося за активні польові роботи.

За власними результатами дослідження 17 років тому Йосип Свинко виділив сім основних ходів, які добре проглядаються. Це такі тунелі: від Катедри до Замку; від Замку до скверу “Старий ринок” (сквер між будинками на вулицях Старий ринок-Замкова-Руська); від Замку через східний край готелю “Тернопіль” до скверу “Старий ринок”; від Замку до майдану Волі; від будинку з магазином “Каштан” через майдан Волі до Катедри; від Церкви Різдва Христового через житлові будинки по вулиці Руській, № 20 і №18 через дорогу до будинку на вулиці Замкова,11; від Надставної церкви на схід через подвір’я будинків вздовж Руської до вулиці Кардинала Сліпого. Найкоротші ходи сягають 175 метрів, а найдовшим виявився останній тунель від Надставної до вулиці Сліпого, що сягнув 575 метрів.

Ольга Трач