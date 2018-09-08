У Тернополі – весілля року. Перші фото

08/09/2018 Розмір тексту:

У Тернополі сьогодні, мабуть, найвизначніша світська подія року.

Старший син народного депутата, екс-мера Тернополя Романа Заставного – Петро одружується з відомою блогеркою Аліною Френдій.

Розписалися молодята в четвер, 6 вересня. Саме весілля відбувається сьогодні, 8 вересня, у нещодавно відкритому “родинному” ресторані “На небі”.

Як повідомляють наші джерела, на весіллі багато віп-гостей з Тернополя та інших міст України.

У соцмережах з’явилися перші фото з церемонії вінчання.

Фото: ternopil.te.ua