У Тернополі – весілля року. Перші фото
08/09/2018 0
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У Тернополі сьогодні, мабуть, найвизначніша світська подія року.
Старший син народного депутата, екс-мера Тернополя Романа Заставного – Петро одружується з відомою блогеркою Аліною Френдій.
Розписалися молодята в четвер, 6 вересня. Саме весілля відбувається сьогодні, 8 вересня, у нещодавно відкритому “родинному” ресторані “На небі”.
Як повідомляють наші джерела, на весіллі багато віп-гостей з Тернополя та інших міст України.
У соцмережах з’явилися перші фото з церемонії вінчання.
Фото: ternopil.te.ua
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