У Мережі протягом кількох останніх днів з’явився список блогерів, які начебто підпадають під фінмоніторинг.

Син ексмера Романа Заставного, блогер Петро Заставний на своїй instagram-сторінці прокоментував дану інформацію, пише видання 0352.ua.

“Всі кидають цей список — я бачив, і так, це правда. Вчора нам прийшли запити з НБУ і в нас справді розпочався фінмоніторинг. Насправді тут немає нічого такого, бо моя сім’я і так регулярно проходить фінмоніторинг, бо згідно із законом ми наближені до публічних людей і так буде до кінця життя. Тому для нас це стандартно, але…”, — написав Заставний.

Він також опублікував визначення з інтернету, що таке НБУ і який його функціонал, натякнувши, що НБУ начебто “керують зверху”.

“Не хочу нічого коментувати, нехай кожен робить свої висновки”, — додав Заставний.

У списку, який опублікували у соцмережах 171 ім’я. Там є ім’я і скандальної блогерки з Тернополя Тетяни Пренткович, а також ім’я дружини самого Петра Заставного – блогерки Аліни Френдій.

До слова, у соцмережах, часто блогерів звинувачують в уникненні від сплати податків. Зазначаючи, що у багатьох із них є плата за рекламу із врахуванням та без врахування сплати податків. Часто темою для дискусій у мережі стає реєстрація бізнесів відомих блогерів-мільйонників на родичів.