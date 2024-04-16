Весілля – це особлива, дуже хвилююча подія у житті кожної пари. За традицією гості дарують молодятам живі квіти, як символ любові, ніжності та поваги. Таким чином ви висловлюєте свої найкращі наміри та бажаєте молодій родині щастя у новому житті разом.

На що звернути увагу при виборі букета на весілля

У наш час для того, щоб придбати гарний та свіжий букет, зовсім не потрібно їхати у спеціалізований магазин. Все необхідне за вас може зробити доставка квітів ProFlowers – на сайті компанії представлений великий вибір композицій на будь-який смак.

Обираючи квіти, у першу чергу враховуйте уподобання молодят. Пам’ятайте, що букет має гармоніювати із загальною концепцією весілля. Наприклад, для свята у стилі рустік чудово підійдуть польові та лугові квіти, а для більш класичної церемонії – традиційні троянди або орхідеї в елегантному пакуванні.

Найбільш універсальне рішення – це букет у пастельних тонах. Він не буде занадто яскравим, виглядатиме вишукано та стримано. Чудовим варіантом можуть стати композиції у коробці або кошику – такі квіти довше зберігають свіжість.

Які квіти заведено дарувати на весілля

Не секрет, що кожна квітка має своє символічне значення. Саме тому краще відмовитись від букетів у темних тонах, а також білих лілій та гладіолусів, які часто асоціюються з трауром. Не варто дарувати жовтих квітів, адже вони вважаються символом розлуки, а також композицій, де є гострі шипи. Замість них краще надати перевагу таким варіантам:

троянди – класика, яка уособлює любов та красу;

півонії – універсальне рішення, що завжди виглядає вишукано та елегантно;

бузок – знак щирості та вірності;

ромашки або гербери – символ ніжності, чистоти, безхмарного майбутнього;

жоржини та фрезії – побажання здоров’я, довголіття та щастя.

Чудовим вибором можуть стати братки, фіалки, конвалії, хризантеми. Також в асортименті сервісу ProFlowers можна вибрати чоловічий букет для нареченого, наприклад, елегантну композицію з бавовни, сухоцвітів або екзотичних квітів.