Сьогодні, 13 липня одружується другий син ексмера Тернополя та колишнього народного депутата Романа Заставного – Андрій Заставний.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Тернополяни.

Андрієві 28 років. Обраницею молодого чоловіка стала 33-річна місцева фотомодель на ім’я Лариса Цетнар.

Близьке оточення Заставних каже, що Лариса дуже подобається родині ексмера. Свою дівочу вечірку наречена разом з подругами відсвяткувала у червні в Парижі.

За інформацією “Тернополян”, святкування відбудеться на двох поверхах елітних ресторанів на вулиці Кульчицької – “На Небі” та “Янг”. Винятково для гостей весілля у цей день цілодобово працюватиме ліфт, який зупинятиметься лише на двох поверхах – 5 та 6-му, де відбуватиметься святкування. Також відомо, що у закладах працюватимуть генератори, відтак світло на весіллі буде постійно.

Крім того, для гостей весілля перекриють вулицю Кульчицької та в’їзд до українського дому “Перемога”. Замовлені спеціалізовані машини, які будуть зволожувати асфальт на цій ділянці дороги.

Святкування відбудеться після обіду, одразу після РАГСу та церкви. Попередня кількість гостей невідома, як і список запрошених, але, судячи з того, що заброньовано відразу два ресторани, їх буде багато.