У Тернополі спіймали злодія за кілька метрів від місця злочину

19/09/2017 Розмір тексту:

Срібні речі, викрадені з прилавку одного з кіосків на вулиці 15 Квітня, зловмисник продав перехожому за безцінь.

Повідомлення про крадіжку надійшло в Тернопільський відділ поліції о 12:37. Потерпілий повідомив, що з його майстерні по ремонту ювелірних прикрас невідомий викрав кілька срібних речей та втік.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За словами старшого слідчого Тернопільського відділу поліції Тараса Сиротюка, менше доби знадобилося оперативникам, аби вийти на слід та затримати підозрюваного.

– До скоєння даного правопорушення причетний раніше судимий тернополянин, 1972 року народження. Він уже неодноразово відбував покарання за майнові злочини. На сьогодні йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину відповідно до статті 185 частина 2 ККУ – крадіжка, вчинена повторно. Чоловікові обрано запобіжний засіб тримання під вартою.

Вартість викрадених срібних ланцюжків близько півтори тисячі гривень. Продав їх підозрюваний за ціну в п’ять разів меншу. Гроші витратив на купівлю наркотиків. Затримали зловмисника за кілька метрів від місця злочину. Його перевіряють на причетність до інших злочинів, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.