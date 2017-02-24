СБУ вилучило “чорну бухгалтерію” фінансової піраміди Хелікс

24/02/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині Служба безпеки України спільно з поліцією продовжує слідчі дії проти учасників організованого злочинного угрупування, що організували фінансову піраміду.

Правоохоронці провели ще низку обшуків у помешканнях функціонерів середньої ланки фінансової піраміди, що проживають у Києві та Тернополі – містах, де шахрайська схема набула найбільшого поширення. У зловмисників вилучено «чорну» бухгалтерію, особисті банківські картки, на які перераховували гроші ошукані громадяни, валюту, золоті злитки, а також боргові зобов’язання постраждалих вкладників на суму понад 350 тисяч гривень.

Також у махінаторів вилучено документи, які підтверджують їх причетність і до інших фінансових афер.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 2 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України триває.

Трьом співорганізаторам піраміди вже оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Наразі до правоохоронців звернулося понад 400 осіб, яких визнано потерпілими. Завдані їм збитки перевищують 40 мільйонів гривень.