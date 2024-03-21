Останнім часом жителям області надходять повідомлення, начебто від мережі відомого супермаркету, про можливість оформлення картки знижок на покупки. Поліцейські попереджають краян, що такі сповіщення надсилають шахраї.

Повідомлення містять фішингові посилання. Перейшовши за ними, необхідно вказати свої персональні дані та реквізити банківської картки. Після того, як потерпілі вводять особисту інформацію, з їхніх карток зникають гроші.

Попався на шахрайську «знижку» житель Тернополя та втратив понад 46 тисяч гривень. Чоловік перейшов за посиланням, вказаним у сповіщенні, та ввів номер своєї банківської картки та CVV-код. Після чого йому надійшло повідомлення з кодом підтвердження, який він продиктував телефонному незнайомцеві, який представився працівником супермаркету. Отримавши доступ до банківського рахунку потерпілого, шахраї зняли звідти гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.