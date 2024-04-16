Шалені гроші: шахраї поцупили у двох мешканців області майже двісті тисяч гривень

Жителі області продовжують потерпати від шахрайських пасток попри численні застереження правоохоронців. За допомогою фішингу зловмисники отримують доступ до конфіденційних даних людей і викрадають всі заощадження. Соціальні виплати – схема аферистів не нова, проте на даний час дієва.

Про шахрайські дії повідомив працівникам поліції житель обласного центру. На сайті чоловік побачив оголошення щодо надання матеріальної допомоги начебто за програмою «єПідтримка». Аби отримати гроші, чоловік перейшов за посиланням та підтвердив вхід у застосунок банку. Невдовзі тернополянин почав одержувати сповіщення про списання коштів. Відбулося близько десяти транзакцій, а сума завданих збитків становить понад 137 тисяч гривень.

Мешканець Чортківського району у «Viber» хотів оформити виплати від фінансової установи. Чоловік перейшов за фіктивним ресурсом й ввів конфіденційні дані банківської картки. Як наслідок – втратив 51 тисячу гривень.

Дізнавачі здійснюють досудове розслідування в рамках кримінальних проваджень відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.