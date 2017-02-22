Олена Підгрушна стала героїнею коміксу. ФОТО

22/02/2017 Розмір тексту:

Тернопільська спортсменка постала у образі Залізної Людини з голівудських блокбастерів. Її разом з товаришками по збірній України стилізували у постері, який поширила Федерація біатлону.

Центральною фігурою Олену зобразили завдяки її вирішальній ролі у здобутті срібної медалі на недавньому чемпіонаті світу. Нагадаємо, тернополянка стартувала за завершальному етапі жіночої естафети в компанії найсильніших представниць цього виду спорту. Завдяки вдалій стрільбі, вмілій тактиці та потужному ривку на фініші Підгрушна принесла нашій країні єдину нагороду турніру. В такому ж стилі вона, три роки тому, здобула золото зимової Олімпіади.

Художник колажу не забув й товаришок по команді, зокрема іншу тернополянку Анастасію Меркушину.