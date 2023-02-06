У Національному олімпійському комітеті України відновили традицію нагородження кращого спортсмена та тренера місяця, а також започаткували нову традицію – відзначення юного спортсмена місяця у віці 14-18 років та тренера. Такі зміни відбулися за ініціативи Президента НОК України Вадима Гутцайта.

31 січня відбулося засідання Експертної комісії НОК України. На ньому почесними нагородами відзначені сестри-біатлоністки, які на початку цього року здобули перемоги на провідних міжнародних змаганнях.

– Найкращою спортсменкою січня 2023 року стала Анастасія Меркушина, яка здобула золото чемпіонату Європи у Ленцерхайде (Швейцарія), – повідомили на офіційній сторінці Федерації Біатлону України у фейсбуці. – Її батько Олег Меркушин визнаний «Найкращим тренером січня 2023 року». «Найкращою юною спортсменкою січня 2023 року» обрали Олександру Меркушину – чемпіонку та бронзову призерку XVI зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю (Фріулі-Венеція-Джулія, Італія). «Найкращий тренер юної спортсменки січня 2023 року» – мати нашої зірочки Ірина Меркушина.

Лауреати спортивного місяця отримають грошові премії, ексклюзивні статуетки та пам’ятні плакетки.