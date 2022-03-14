Поміняла рушницю на автомат: відома тернопільська біатлоністка стала на захист України. ВІДЕО

Біатлоністка з Тернопільщини Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів і участь у двох Олімпіадах, стала до лав прикордонників.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

На світових теренах на честь спортсменки неодноразово піднімався український прапор. Тепер настав час захищати його, каже біатлоністка.

“Настав час змінити біатлонну гвинтівку на автомат. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Україна тепер є кордоном між миром та війною”, – розповіла Анастасія Меркушина.

За її словами, вона з гордістю носитиме звання старшого лейтенанта прикордонної служби України.

Джерело: Суспільне