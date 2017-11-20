На вулиці, де знайшли мертвого чоловіка, сталася пожежа

20/11/2017 0
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19 листопада о 14:34 на пункт зв’язку 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Тернопільського міського відділу У ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що з підвалу дев’ятиповерхового житлового будинку, на вул. Миру, 4а, в Тернополі валить густий дим.

Рятувальники негайно відреагували на виклик: за вказаною адресою оперативно виїхав черговий караул 2-ї ДПРЧ та представники оперативно координаційного центру Управління, також до місця події було направлено перше відділення 1-ї ДПРЧ та автодрабина ЧСПТ АРЗ СП.

Розвідкою, проведеною рятувальниками в складі ланки газодимозахисної служби, встановлено – причиною значного задимлення стало горіння матрацу в підвальному приміщенні. Пожежу, на площі 0,1 м.кв, ліквідовано підручними засобами. Причина займання встановлюється, повідомляють в Управлінні ДСНС в області.

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