За незаконну вирубку лісу, службову недбалість, підроблення документів судитимуть працівника лісгоспу на Тернопільщині.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно помічника лісничого одного із комунальних лісогосподарських підприємств, обвинуваченого у незаконній порубці дерев у лісах, що спричинило тяжкі наслідки, неналежному виконанні службових обов’язків, службовому підробленні (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, не маючи дозвільних документів на санітарну вирубку, провів рубку 900 дерев у виділі лісового кварталу лісогосподарського підприємства поблизу с. Волиця Тернопільського району Тернопільської області. Крім того, чоловік видавав документи на лісопродукцію, суттєво занизивши її об’єм та вартість та не забезпечив охорону лісу на ввіреній йому ділянці.

Протиправними діями помічника лісничого завдана шкода навколишньому середовищу на суму майже 4 млн грн, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.