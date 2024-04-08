Шість відпочинкових майданчиків збудували у лісництвах Тернопільщини. Вони з’явилися у Криницькому, Козівському, Вишнівенцькому, Мшанецькому, Заліщицькому та Борщівському лісництвах. Ще по п’ять майданчиків відкрили на Хмельниччині та Буковині.

Про це повідомили у Подільському лісовому офісі ДП «Ліси України».

– В першу чергу лісівники відкривають відпочинкові зони аби зберегти екосистему, – розповіли у ДП «Ліси України». – Лісові пожежі несуть за собою серйозні наслідки для навколишнього середовища та людей. Лісівникам дешевше збудувати один пункт, ніж відновлювати десятки гектарів після пожежі. 90% пожеж – це людська недбалість. Абсолютна більшість загорянь в лісі трапляється через неправильне поводження з вогнем. Під час воєнного стану та пожежонебезпечного періоду відвідування лісів обмежене. «Лісовичками» ми фактично перехоплюємо потік бажаючих відпочити біля багаття. Зони відпочинку – це безпечні альтернативи для якісного проведення часу на природі. З відкриттям зон відпочинку, випадки пожеж зменшилися у десятки разів. До прикладу, якщо у 2022 на Хмельниччині зафіксували 13 пожеж, то минулоріч лише 2.

Такі відпочинкові зони, як правило розташовані поблизу доріг, тому люди не заходять вглиб лісу. Вогонь у рекреаційних зонах контрольований і є куди викинути сміття. Відвідування таких відпочинкових зон безкоштовне.

Фото зі сторінки Подільського лісового офісу у фейсбуці