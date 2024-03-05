На Тернопільщині заборонили відвідування лісів у період високої пожежної небезпеки.

Відповідно до розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 27 лютого 2024 у період високої пожежної небезпеки протягом 2024 року (при встановленні IV і вище класу пожежної небезпеки за умовами погоди) заборонено відвідування лісів населенням і в’їзд до лісів (крім транзитних шляхів) механічних транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для потреб лісового та мисливського господарства, забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, транспортних засобів державних природоохоронних служб і правоохоронних органів при виконанні службових обов’язків, пожежних машин та іншої техніки для гасіння пожеж.

Окрім цього, буде проводитися цілодобовий моніторинг природних екосистем для своєчасного виявлення пожеж, гасіння загорянь на ранніх стадіях їх виникнення, невідкладне оповіщення підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

Відповідно до розпорядження, посилиться контроль за самовільним випалюванням стерні, сухої рослинності або її залишків та сміття у лісових масивах і на прилеглих до них територіях, торфовищах, лучно-степових ділянках, сільськогосподарських угідь, лісосмугах, заплавах річок, вздовж доріг та інших природних екосистемах.

Порушників лісового і природоохоронного законодавства буде притягнуто до відповідальності.

Про це повідомляють у ДСНС.