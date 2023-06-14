13 червня вранці виникла пожежа складського приміщення у селі Котівка Копичинецької територіальної громади.

На місце події направлено чергове відділення державного пожежно-рятувального поста та місцеву пожежну команду села Яблунів. Згодом на допомогу прибуло відділення пожежно-рятувальної частини та автомобіль газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі знищено 90 автомобільних шин, 300 метрів електричного кабелю, запчастини до обладнання. Пошкоджено металеві двері та облицювання стін складського приміщення.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Під час гасіння пожежі врятовано два складські приміщення.