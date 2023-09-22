Двадцятиоднорічна жителька Тернополя повірила інформації, яку отримала в повідомленні і як наслідок – втратила гроші. Про шахрайство вона повідомила у Тернопільське районне управління поліції.

За словами потерпілої, її знайома в мережі “Instagram” попросила позичити гроші на лікування брата. Кошти сказала перевести на банківську картку. Тернополянка, не перевіряючи інформації, перевела 7300 гривень. За деякий час зрозуміла, що сторінку подруги зламали і вона віддала гроші аферистам.

Поліціянти, перевіривши інформацію повідомили, що номер рахунку, на який вона скидала гроші, уже не існує. Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ. Триває слідство.