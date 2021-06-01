На Тернопільщині невідомі створили фейковий акаунт у «Фейсбуці», і, під виглядом священника просять пожертви на «храм».

Про це у спільноті «Коропець-ІНФО» пише Світлана Дрозд. Йдеться зокрема про настоятеля церкви Успіння Пресвятої Богородиці (УГКЦ) в смт. Коропець – отця Степана Чвиля. Саме його фото вкрали аферисти та використовують в корисних цілях, пишуть Тернополяни.

«#стоп_фейк! УВАГА, шахраї використали фото отця Степана і від його імені виманюють гроші. Ця сторінка належить шахраям https://www.facebook.com/profile.php?id=100068842058940. Просимо жалітися на цей несправжній акаунт, щоб заблокували», — йдеться у дописі Svitlana Drozd.

Згодом священник і сам на своїй реальній сторінці в соцмережі написав пост-прохання із закликом не перераховувати ніякі гроші людям, які пишуть від його імені.