У боях за Україну загинув Балагуда Сергій Юрійович, 1979 року народження, житель села Цеценівка Шумської територіальної громади.

Про важку втрату повідомив голова громади Вадим Боярський.

“Він самовіддано став на захист рідної землі та до останнього безстрашно боровся із російським окупантом. Призваний на військову службу під час мобілізації 28 серпня 2022 року, служив стрільцем – санітаром 9- ої парашутно-десантної роти. Загинув Герой від отриманих поранень несумісних з життям 28 жовтня, під час участі в бойових діях поблизу населеного пункту Новосадове Краматорського району Донецької області.

Сергій був товариським, працьовитим і відповідальним. Завжди добрий і люблячий син, чоловік та батько він з теплотою турбувався про своїх рідних, близьких та друзів.

Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав своє життя за цілісність і незалежність України.

Ми низько схиляємо голову перед загиблим, розділяємо біль втрати з рідними, близькими та друзями.

Вічна пам’ять та шана Герою!”, – написав Вадим Боярський.

Про зустріч тіла загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено згодом.