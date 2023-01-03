В Шумській громаді попрощалися із жителем села Сураж, захисником Романом Мельничуком.

Чоловік захищав Україну у складі танкової роти 24 окремої механізованої бригади. Головний сержант отримав поранення 24 листопада поблизу села Бахмутське на Донеччині внаслідок влучання в танк керованої ракети. 29 грудня військовослужбовець помер у лікарні після тривалої боротьби за життя.

Похорон відбувся у селі Сураж. Провести в останню путь прийшли односельчани загиблого, жителі громади, представники влади, духовенство. Під супровід оркестру жалобна процесія пройшла вздовж села до храму Різдва Пресвятої Богородиці. Поховали Романа Мельничука на місцевому кладовищі під залпи почесної варти. Дружині Героя вручили Пам’ятний лист від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та прапор, яким була накрита труна.

У пам’яті близьких та односельчан Роман Ананійович назавжди залишиться відважним та рішучим патріотом, активістом, без якого не обходилася жодна ініціатива у селі. У перші дні повномасштабної війни Герой добровільно висловив бажання захищати Україну від загарбників.

“Шумська громада висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого з приводу важкої втрати. Світла пам’ять та безмежна вдячність за вірність Батьківщині навіки залишиться у наших серцях”, – ідеться у дописі на сторінці громади.