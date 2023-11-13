Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло бійця, котрий помер у військовій частині

Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло померлого бійця Олега Підгородецького.

Про це повідомив голова Шумської територіальної громади Вадим Боярський.

Олег Андрійович Підгородецький, 1972 року народження, проживав у селі Цеценівка. Помер 11 листопада, перебуваючи на службі у військовій частині. Був старшим сержантом, командиром 3-го піхотного відділення.

“Воїн Олег був доброзичливою людиною, люблячим чоловіком та батьком. Схиляємо голови в глибокій шані та висловлюємо щирі слова співчуття рідним та знайомим померлого”, – зазначив голова громади.

Тіло померлого бійця зустрінуть сьогодні, 13 листопада, о 12-й годині. Завтра, 14 листопада, відбудеться чин похорону.

14 листопада в Шумській громаді оголошено днем жалоби.