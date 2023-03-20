Збив на смерть пішохода: стали відомі деталі ДТП за участю нардепа з Тернополя. ВІДЕО

ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участі народного депутата.

Попередньо встановлено, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода.

Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер.

Згідно з освідуванням на пристрої «Драгер» водій був тверезим.

Про це повідомляють у прес-службі ДБР.

Вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).