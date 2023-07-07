Зброю і наркотики виявили у водія автомобіля на Тернопільщині

Патрульні виявили водія, який мав з собою предмет, схожий на холодну зброю, набої та, ймовірні, наркотики.

Учора, під час несення служби на стаціонарному посту в місті Зборів, інспектори зупинили автомобіль Chevrolet. Поліцейські перевірили інформацію про водія та автомобіль згідно з базами даних та, оглянувши салон транспортного засобу, виявили предмет, схожий на холодну зброю, набої та речовину невідомого походження, схожу на наркотичну.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.