Додатковий заробіток обернувся втратою власних коштів для 37-річної мешканки обласного центру.

Жінка в соцмережі знайшла інформацію про роботу в Інтернеті. Роботодавець обіцяв непоганий заробіток лише за декілька годин роботи на день. Потерпіла перейшла за вказаним в оголошенні посиланням, заповнила анкету та розпочала платне опитування, однією з умов якого було надати реквізити карток та паспортні дані. В результаті з картки потерпілої зникло понад 7 тисяч гривень.

Жінка звернулася за допомогою в поліцію. за фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження. Особу зловмисника встановлюють.

Аби убезпечитися від такого шахрайства:

надайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням; у жодному разі не повідомляйте стороннім особам свої персональні дані та не передавайте фото документів;

не здійснюйте передплату та не робіть ніяких внесків за товар;

шукайте роботу в надійних компаніях та організаціях.