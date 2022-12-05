Через ракетні обстріли в Україні знову можливі екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Будь ласка, зарядіть телефони і зробіть запаси води“, – наголосив він.
У свою чергу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш закликав мешканців краю залишатися у безпечних місцях.
“Наполегливо прошу – залишайтесь в укриттях!”, – написав він.
Володимир Труш також нагадав про заборону поширювати світлини чи будь-яку інформацію щодо “прильотів” чи роботи наших захисників.
Нагадаємо, по всій Україні оголошена повітряна тривога.