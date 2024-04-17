Через масштаб руйнувань зараз в енергетиці найскладніша ситуація з початку війни

Внаслідок останніх масованих ударів по енергосистемі в енергетиці виникла найскладніша ситуація з початку повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв’ю американському каналу CNN заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає ТСН.

«Три тижні тому ми пережили найбільшу атаку по нашій інфраструктурі. Ми втратили 80% доступних потужностей після перших двох атак. Звісно, зараз найскладніші часи від початку повномасштабного вторгнення з точки зору енергозабезпечення країни та масштабу руйнувань», – сказав він.

Очільник ДТЕК наголосив що основна проблема зараз – відсутність достатньої кількості систем ППО. «І це головна проблема. Ми можемо відновити електростанції, привезти додаткове обладнання, але ми не знаємо що буде наступного дня», – підкреслив Тімченко.

Він додав, що наразі ситуація більш менш стабільна завдяки теплій погоді й імпорту електроенергії з Європи. Однак коли буде спека – дефіцит в енергосистемі може збільшуватись.

«У нас просто скоро не буде що відновлювати. Дуже терміново країні потрібна поставка систем ППО для захисту цивільної інфраструктури та населення», – підсумував Тімченко.

Нагадаємо, 11 квітня росія завдала чергового масованого удару по енергетичній системі України, внаслідок чого було суттєво пошкоджено об’єкти теплової генерації.