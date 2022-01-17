Запаморочення і нудота: у Тернополі двоє дітей отруїлися чадним газом

Прикрий випадок стався 16 січня увечері на вулиці Карпенка у Тернополі.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, бригада швидкої виїжджала до двох дітей, що отруїлися чадним газом. 15-річна дівчинка скаржилася на запаморочення, нудоту, головний біль, різку загальну слабкість. Однорічний братик теж почувався погано. Появу цих симптомів пов’язують із витоком газу із несправної газової колонки.

З діагнозом гостре отруєння чадним газом обох дітей, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.