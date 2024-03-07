Залужному знайшли нову посаду, і вона не військова

Сьогодні, 7 березня, Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України, передають Українські новини.

“Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії”, – йдеться в ньому.

Також зазначається, що МЗС України вже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман (попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави).

8 лютого Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з Валерієм Залужним і подякував йому за два роки захисту України, а також обговорив необхідне оновлення Збройних Сил. Зеленський також зазначив, що запропонував Залужному й надалі бути в команді.