Чиновника з Тернопільщини призначили заступником міністра закордонних справ

Кабмін України на засіданні 12 квітня призначив Андрія Сибігу заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це проінформував у Telegram представник уряду в Раді Тарас Мельничук, передає Гордон.

“Призначено: Сибігу Андрія Івановича першим заступником міністра закордонних справ України”, – ідеться в повідомленні.

Мельничук також поінформував, що з посади заступника Кулеби звільнено Миколу Точицького.

Сибіга до призначення у МЗС обіймав посаду заступника глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Уранці народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко повідомив про кадрові зміни, які готують. За його інформацією, посадовців міняють місцями: Точицький займе в Офісі президента місце Сибіги, який відповідав за міжнародний напрям.

“Дзвіночок для міністра МЗС Кулеби. Єрмак недаремно перекидає свого заступника йому в перші заступники”, – звернув увагу Гончаренко.

На момент публікації новини на офіційному сайті президента України немає указів про звільнення Сибіги з Офісу президента й призначення Точицького заступником Єрмака.

Довідково

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року в місті Зборові на Тернопільщині.

Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністями «Правознавство» та «Міжнародні відносини».

Трудову діяльність розпочав у 1997 році на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України

З 1998 року – другий секретар, перший секретар з консульських питань Посольства України в Республіці Польща.

З грудня 2002 року – перший секретар Міністерства закордонних справ України.

З 2003 року – виконуючий обов’язки начальника відділу, начальник відділу Міністерства закордонних справ України.

З 2006 року – заступник директора департаменту – начальник відділу, заступник директора департаменту Міністерства закордонних справ України.

З 2008 року – радник-посланник Посольства України в Республіці Польща.

З 2012 року – в.о. директора, директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

З 2016 року – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці.

Указом Президента України 31 травня 2021 року призначений Заступником Керівника Офісу Президента України.

Відзнаки та нагороди:

орден ”За заслуги” III ступеня (2020 рік);

Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2011 рік).