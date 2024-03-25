Директора Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки обрали в обласній раді. Заключне засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади відбулося 22 березня.

Кандидат на цю посаду Валерій Бачинський презентував програму розвитку бібліотеки на один та п’ять років.

– Як я бачу тенденції розвитку культурно-дозвіллєвого обслуговування користувачів? – доповів, зокрема, Валерій Бачинський. – Це театралізація форм масового обслуговування, їх видовищність, проведення різноманітних заходів з використанням технічних засобів, літератури, круглі столи, літературні вітальні з електронними презентаціями, бібліотечні мережеві проекти. Збільшення обсягу електронних ресурсів є важливою складовою сучасного бібліотечного фонду, забезпечення користувачів повнотекстовими ресурсами у режимі віддаленого доступу перетворює бібліотеку у бібліотечний інформаційний центр. Усі приміщення бібліотеки необхідно забезпечити доступом до роботи людей з обмеженими функціональними можливостями, облаштувати пандуси, по можливості, ліфтові конструкції та поручні. Збільшити кількість книг шрифтом Брайля, аудіокниг, створити віртуальне комунікаційне середовище для висловлення креативних думок і пропозицій. Важливим напрямком роботи є залучення додаткового фінансування і підготовка грантових проектів. Одним із перспективних напрямків у роботі бібліотеки, що сприяє залученню позабюджетних коштів, є програмно-проектна діяльність за підтримки міжнародних фондів та організацій.

Валерій Бачинський також зазначив, що його досвід роботи у сфері культури та інформаційної політики дозволить ефективно удосконалювати та розвивати діючі програми та впроваджувати нові проекти, залучити додаткові кошти, підтримку меценатів для розвитку культурного життя Тернопільщини в умовах воєнного стану та в період відбудови.

Після співбесіди з кандидатом конкурсна комісія визначила його переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора бібліотеки. Також першому заступнику голови Тернопільської обласної ради Володимиру Болєщуку рекомендують призначити Валерія Бачинського на цю посаду та укласти з ним контракт за результатами конкурсу.

Фото із сайту ТОР