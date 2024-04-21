“Я б на це не погодилась”: Ірину Верещук “сватали” на Тернопільщину

Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук прокоментувала своє нібито “призначення” головою Тернопільської ОВА. Цю інформацію розповсюдила низка ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

“Сьогодні деякі ЗМІ написали, що я нібито збираюсь очолити Тернопільську ОВА. Доповідаю: по-перше, це неправда. По-друге, я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає”, – написала вона.

Не менш скептично вона поставилася і до інформації про свою нібито “відставку”, яку раніше анонсували кілька нардепів.

Що написали ЗМІ

Низка ЗМІ 20 квітня написали, що Ірина Верещук очолить Тернопільську військову обласну адміністрацію.

Місце голови Тернопільської ОВА стало вакантним після того, як наприкінці грудня 2023 року колишній глава адміністрації Володимир Труш пішов з посади.